Роспотребнадзор забраковал почти две тонны молочной продукции в Свердловской области

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области Роспотребнадзор с начала 2023 года проверил почти 43 тонны молочной продукции. Около двух тонн молочки проверку не прошли.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по микробиологическим показателям забраковано 6,8% продукции, по санитарно-химическим – 10,7%, по физико-химическим – 9,6%. 19,7% продукции не соответствовали по показателям фальсификации.Несоответствующую нормативным требованиям продукцию изъяли из оборота. В отношении виновных составили 51 протокол об административном нарушении и вынесли штрафы на сумму свыше 1,6 миллиона рублей.