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Несколько свердловских водоёмов зарыбят сазаном грядущей осенью
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области планирует выпустить несколько десятков тысяч мальков сазана в некоторые из водоёмов. Зарыблению подвергнут Верхне-Сысертский пруд, Волчихинское водохранилище и Исетское озеро.
В каждый из вышеперечисленных водоёмов собираются выпустить почти по 8 тысяч мальков. Сделают это ближайшей осенью в рамках национального проекта «Экология». Из областного бюджета на зарыбление водоёмов выделено 730 тысяч рублей. На эти деньги будет закуплено около 24 тысяч подрастающих сазанчиков.
В каждый из вышеперечисленных водоёмов собираются выпустить почти по 8 тысяч мальков. Сделают это ближайшей осенью в рамках национального проекта «Экология». Из областного бюджета на зарыбление водоёмов выделено 730 тысяч рублей. На эти деньги будет закуплено около 24 тысяч подрастающих сазанчиков.
«Сазан для искусственного зарыбления выбран не случайно. Мальки этой рыбы хорошо приживаются в открытых водоёмах, а значит, в дальнейшем, благодаря уже взрослым особям, их популяция на местах будет увеличиваться с каждым годом. Кроме того, сазан способствует очистке водоёмов от зарастания и заболачивания, ведь он питается донными водорослями», — приводит слова Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова официальный сайт ведомства.
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