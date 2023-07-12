Несколько свердловских водоёмов зарыбят сазаном грядущей осенью

«Сазан для искусственного зарыбления выбран не случайно. Мальки этой рыбы хорошо приживаются в открытых водоёмах, а значит, в дальнейшем, благодаря уже взрослым особям, их популяция на местах будет увеличиваться с каждым годом. Кроме того, сазан способствует очистке водоёмов от зарастания и заболачивания, ведь он питается донными водорослями», — приводит слова Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова официальный сайт ведомства.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области планирует выпустить несколько десятков тысяч мальков сазана в некоторые из водоёмов. Зарыблению подвергнут Верхне-Сысертский пруд, Волчихинское водохранилище и Исетское озеро.В каждый из вышеперечисленных водоёмов собираются выпустить почти по 8 тысяч мальков. Сделают это ближайшей осенью в рамках национального проекта «Экология». Из областного бюджета на зарыбление водоёмов выделено 730 тысяч рублей. На эти деньги будет закуплено около 24 тысяч подрастающих сазанчиков.