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Трасса Екатеринбург — Тюмень возглавила мрачный рейтинг самых опасных дорог
Фото: Юлия Кольтенберг
Государственная инспекция безопасности дорожного движения по Свердловской области обнародовал список самых опасных дорог региона. Он составлен на основании данных о количестве дорожно-транспортных происшествий.
Самой опасной трассой федерального значения оказалась дорога «Екатеринбург — Тюмень». На ней с начала 2023 года произошло 44 аварии, в которых погибло 8 человек. Столько же человек за первое полугодие текущего года погибло на дороге Екатеринбург — Тагил — Серов, но там на 1 аварию зарегистрировано меньше. Гораздо больше человек стали жертвами аварий на трассе Екатеринбург — Пермь. На этой дороге погибло 14 человек, но общее количество ДТП — 31 — не позволяет назвать её самой аварийноопасной.
Антирейтинг дорог регионального значения выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (42 аварии и 8 погибших),
2. ЕКАД (25 аварий с 3 погибшими),
3. Екатеринбург — Реж — Алапаевск (15 аварий и 3 погибших).
Огласивший списки заместитель начальника отдела надзорной деятельности свердловского управления ГИБДД Леонид Лиханов основными причинами аварий на свердловских дорогах назвал превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.
Самой опасной трассой федерального значения оказалась дорога «Екатеринбург — Тюмень». На ней с начала 2023 года произошло 44 аварии, в которых погибло 8 человек. Столько же человек за первое полугодие текущего года погибло на дороге Екатеринбург — Тагил — Серов, но там на 1 аварию зарегистрировано меньше. Гораздо больше человек стали жертвами аварий на трассе Екатеринбург — Пермь. На этой дороге погибло 14 человек, но общее количество ДТП — 31 — не позволяет назвать её самой аварийноопасной.
Антирейтинг дорог регионального значения выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (42 аварии и 8 погибших),
2. ЕКАД (25 аварий с 3 погибшими),
3. Екатеринбург — Реж — Алапаевск (15 аварий и 3 погибших).
Огласивший списки заместитель начальника отдела надзорной деятельности свердловского управления ГИБДД Леонид Лиханов основными причинами аварий на свердловских дорогах назвал превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.
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