В Свердловской области в очередной раз продлили штормовое предупреждение

Анна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области опять продлевают штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 20 июля ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 17 м/с.МЧС советует отказаться от отдыха на природе, не нарушать требования пожарной безопасности, держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи и деревьев. Владельцам частных домов следует подготовить ливневые канализации.Также лучше закрыть окна и двери в помещении, во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить электробытовые приборы.Водителям рекомендуют не пытаться преодолеть подтопленные участки, лучше переждать ливень.В случае чрезвычайной ситуации необходимо сообщить о произошедшем по номеру 101 или 102.