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Прокуратура проверит сообщения об избиении детей в лагере в Верхней Пышме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» в связи с сообщениями о неподобающим поведении сотрудников лагеря по отношению к отдыхающим детям.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, согласно сообщениям, дети вернулись со смены из лагеря «Медная горка» и рассказали своим родителям о противоправных действиях над ними.
По словам детей, сотрудники лагеря оскорбляли их и даже нанесли телесные повреждения одному из подростков.
Прокуратура во время выездной проверки установит, достоверна ли данная информация. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдению требований законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников детского лагеря.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, согласно сообщениям, дети вернулись со смены из лагеря «Медная горка» и рассказали своим родителям о противоправных действиях над ними.
По словам детей, сотрудники лагеря оскорбляли их и даже нанесли телесные повреждения одному из подростков.
Прокуратура во время выездной проверки установит, достоверна ли данная информация. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдению требований законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников детского лагеря.
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