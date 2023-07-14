Прокуратура проверит сообщения об избиении детей в лагере в Верхней Пышме

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» в связи с сообщениями о неподобающим поведении сотрудников лагеря по отношению к отдыхающим детям.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, согласно сообщениям, дети вернулись со смены из лагеря «Медная горка» и рассказали своим родителям о противоправных действиях над ними.По словам детей, сотрудники лагеря оскорбляли их и даже нанесли телесные повреждения одному из подростков.Прокуратура во время выездной проверки установит, достоверна ли данная информация. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдению требований законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников детского лагеря.