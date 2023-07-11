В Екатеринбурге перекроют улицу Благодатскую

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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Благодатской. Речь идет об участке от жилого дома № 7 до улицы Мраморской.Ограничения будут действовать с 31 июля по 7 сентября. Перекрытие связано с установкой ливневой системы канализации.На время проведения работ движение транспорта направят по переулку Короткому и улицам Павлодарская, Самолетная, Дальневосточная.