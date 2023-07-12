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Синоптики предупреждают свердловчан о дождях и грозах
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до 26°С. При этом вероятны дожди, грозы и град.
В четверг, 20 июля, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град. Ночью 13…18°С, днем 21…26°С. Ветер ночью южной, днем западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, при грозах порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем кратковременный дождь. Ночью 15…17°С, днем 23…25°С. Ветер ночью южной, днем западной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 21 июля, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью 10…15°С, днем 20…25°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 21…23°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 22 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью 9…14°С, днем 20…25°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 12…14°С, днем 21…23°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 20 июля, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град. Ночью 13…18°С, днем 21…26°С. Ветер ночью южной, днем западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, при грозах порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем кратковременный дождь. Ночью 15…17°С, днем 23…25°С. Ветер ночью южной, днем западной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 21 июля, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью 10…15°С, днем 20…25°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 21…23°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 22 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью 9…14°С, днем 20…25°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 12…14°С, днем 21…23°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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