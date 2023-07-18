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На двух перекрестках в Екатеринбурге появится вафельная разметка
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на двух перекрестках появится вафельная разметка 1.26. Ожидается, что нововведение поможет наладить ситуацию с пробками.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на председателя транспортного комитета Игоря Ощепкова, вафельную разметку планируют нанести в августе этого года. Первые разметки 1.26 появятся на перекрестках Малышева — Восточная и Крауля — Токарей.
Вафельная разметка позволит избежать ситуации, когда водители выезжают на перекресток под мигающий светофор, упираются в затор и блокируют движение по другим направлениям. Это создает пробки, так как образуются вторичные заторы.
Выезд за такую разметку считается нарушением правил проезда перекрестков и карается штрафом 1000 рублей.
Напомним, разметки 1.26 в конце 2022 года анонсировал вице-мэр Алексей Бубнов. Изначально планировали нанести первую такую разметку в самом центре города, на перекрестке 8 Марта – Ленина.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на председателя транспортного комитета Игоря Ощепкова, вафельную разметку планируют нанести в августе этого года. Первые разметки 1.26 появятся на перекрестках Малышева — Восточная и Крауля — Токарей.
Вафельная разметка позволит избежать ситуации, когда водители выезжают на перекресток под мигающий светофор, упираются в затор и блокируют движение по другим направлениям. Это создает пробки, так как образуются вторичные заторы.
Выезд за такую разметку считается нарушением правил проезда перекрестков и карается штрафом 1000 рублей.
Напомним, разметки 1.26 в конце 2022 года анонсировал вице-мэр Алексей Бубнов. Изначально планировали нанести первую такую разметку в самом центре города, на перекрестке 8 Марта – Ленина.
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