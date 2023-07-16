Жители Дегтярска возмущены отключением газа на 10 дней





– рассказала «Вечерним ведомостям» местная жительница. «Вот я не могу представить, чтобы всю Москву отключили на 10 дней от газа. Это просто нереально. А Дегтярск можно оставить. Ладно, я работаю, муж работает. Мы купили плитку электрическую, переплатим за электроэнергию. А что делать нашим пенсионерам? Почему они должны проблемы ГАЗЭКСа решать за свой счет? Есть у нас и дома, где на газе даже горячая вода. Например, у одной женщины трое детей, у нее стоит газовая колонка. Да и 10 дней – понятие растяжимое. Если будет непогода, или что-то пойдет не так, то отключение могут и продлить»,





– отмечает местная жительница. «По мнению одного из экспертов в этой области, жителям Дегтярска должны обеспечить подачу газа даже во время ремонтных работ. Для этого есть специальные емкости, которые подключают к основной линии, их подвозят и меняют по необходимости. Это написал мужчина в группе Общие вопросы Дегтярска в мессенджере. Он работает в Газпроме вахтовым методом, то есть взял эту информацию не с потолка»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Дегтярске из-за проведения ремонтных работ на 10 дней отключили газ. Местные жители возмущены таким решением.На сайте администрации сообщается, что с 18 по 28 июля Западного округа АО «ГАЗЭКС» будет проводиться капитальный ремонт участков сетей в Дегтярском ГО. Запланированы реконструкция газопровода высокого давления в районе ГРС Ревды с заменой запорной арматуры и работы на газопроводах высокого и низкого давления Дегтярска. Специалисты заменят 22 отключающих устройств диаметром от 50 мм. до 300 мм.На время проведения работ будет отключено газоснабжение в 75 многоквартирных домах и 841 частном доме. Повторные пуски потребителей будут проводиться с 25 по 28 июля.Газ отключили в домах Дегтярска вчера около 12.00. Жители возмущены тем, что им придется обходиться без газа, а кому-то и без горячей воды, целых 10 дней.Собеседница «Вечерних ведомостей» добавила, что даже во время ремонтных работ должна быть обеспечена подача газа.Кроме того, жители переживают, что в Дегтярске могут произойти перебои с электричеством. Есть вопрос, выдержат ли такую нагрузку старые электросети.