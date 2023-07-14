Найдены нарушения в обеспечении средствами защиты работников Уральской базы авиаохраны лесов

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Алапаевская прокуратура провела проверку и выявила факты ненадлежащего обеспечения работников Уральской базы авиационной охраны лесов средствами индивидуальной защиты.В пресс-службе прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что во время проверки были обнаружены нарушения в деятельности расположенных в Алапаевске и Алапаевском районе участков отделения пожарно-хозяйственной службы и авиаотделения Уральской базы авиаохраны лесов.Так, установлено, что работники, которые тушат пожары, недостаточно оснащены средствами индивидуальной защиты (комбинированные рукавицы, кирзовые сапоги, защитные очки, респиратор, противогаз, костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, перчатки с полимерным покрытием, сапоги резиновые с защитным подноском), средствами, которые отталкивают влагу, а также приспособлениями для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды, регенерирующими и восстанавливающими кремами, эмульсиями.«Указанные нарушения нарушают права работников Уральской базы авиационной охраны лесов», – отмечают в прокуратуре.Прокурор обратился в суд с с исковым заявлением к Уральской базе авиационной охраны лесов об обязательной выдаче работникам всё необходимое для дальнейшей работы. Алапаевский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.