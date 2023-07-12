Свердловскую областиь в дни «Иннопрома» посетили граждане 58 государств

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловскую область во время проведения международной промышленной выставки «Иннопром» посетили граждане 58 государств. Цифровая экосистема МТС на основе Big Data проанализировала турпотоки на территории области и составила цифровой портрет туристов, посетивших регион в начале июля.По данным МТС, среднестатистический турист в дни «Иннопрома» – это мужчина в возрасте 35-44 лет. Он житель УрФО, путешествует автотранспортом и предпочитает гостиницам съемное жилье.Чаще всего в начале июля в Свердловскую область приезжали гости из Тюменской и Челябинской областей (по 13%), Пермского края (8,7%), ХМАО (7%), Москвы и Кургана (по 4,5%). Около 10% визитеров – жители дальнего и ближнего зарубежья.В 9 по 13 июля в сетях МТС в области регистрировались граждане 58 стран. Большинство иностранных туристов прибыли из Швеции, Казахстана, Нидерландов, Германии и Беларуси.С туристическими и экскурсионными целями Свердловскую область посетили более 80% гостей. Около 12% оказались в регионе в командировке. Остальные навещали родственников и друзей или же следовали транзитом. 61% туристов – мужчины, 39% – женщины.Самыми многочисленными гостями области в аномально жаркую неделю стали люди в возрасте от 35 до 54 лет, на них пришлось 41% визитов. На втором месте (24%) оказалась молодежи в возрасте от 18 до 34 лет. Третье место заняли несовершеннолетние путешественники (18%).Большинство гостей (93%) приехали в Свердловскую область автомобильным транспортом. 4,5% туристов предпочли полеты на самолетах, а чуть менее 2,5% – железную дорогу.Во время посещения Урала 64% путешествующих абонентов МТС решали бытовые вопросы самостоятельно – арендовали жилье через сайты частных объявлений. Чуть более 5% туристов воспользовались гостиницами, хостелами, кемпингами и так далее. 30% визитеров вовсе не остались на ночевку в область, а чуть менее 0,5% – заночевали у друзей и родственников.Почти 70% туристов, приехавших в начале июля в Свердловскую область, сосредоточились на знакомстве с Екатеринбургом. Вторым по популярности оказался Сысертский район, третье место поделили Верхняя Пышма и Белоярский район. Наибольший трафик голосовой связи и мобильной передачи данных иногородними абонентами МТС в дни «Иннопрома» фиксировали в районе аэропорта Кольцово, выставочного комплекса Екатеринбург-Экспо и МТС Live Холла, центре Екатеринбурга и в Ботаническом микрорайоне.Только 31,5% туристов остались в области на один день. Четверть путешественников знакомились с регионом два дня. На три дня и более задержали в области свыше 40% туристов.