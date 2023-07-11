Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области возможны кратковременные отключения трансляции радио и ТВ. Об этом сообщается на сайте РТРС.Так, 19 июля в Екатеринбурге с 02.00 до 10.00 может не работать радио «Орфей». Также сегодня во всех населенных пунктах Свердловской области до 11.00, возможно, не будет работать радиоканал «Воскресенье».В Каменске-Уральском сегодня возможны проблемы с каналами РТРС-1, РТРС-2 и различными радиостанциями. В Первоуральске и Серове такие проблемы могут быть 20 июля с 06.00 до 15.00.Кроме того, проблемы с РТРС-1 и РТРС-2 могут возникнуть 19 и 20 июля в Ачите, 21 июля – в Верхнем Тагиле, 19 июля – в Савиново (Красноуфимский округ).В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за непогоды.