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К 300-летию Екатеринбурга планируется отремонтировать подземный переход у ЦПКиО
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
В Екатеринбурге планируют отремонтировать подземный переход у ЦПКиО имени Маяковского. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
Во время ремонта в переходе под улицей Ткачей установят новую подсветку. Сообщается, что работы выполнит за свой счет компания «Россети Урал». Это будет подарок городу к 300-летию.
Ожидается, что к юбилею переход будет отремонтирован.
Парк Маяковского станет одной из основных площадок для празднования 300-летия города. Там пройдет значительное число мероприятий.
Во время ремонта в переходе под улицей Ткачей установят новую подсветку. Сообщается, что работы выполнит за свой счет компания «Россети Урал». Это будет подарок городу к 300-летию.
Ожидается, что к юбилею переход будет отремонтирован.
Парк Маяковского станет одной из основных площадок для празднования 300-летия города. Там пройдет значительное число мероприятий.
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