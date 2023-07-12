К 300-летию Екатеринбурга планируется отремонтировать подземный переход у ЦПКиО

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют отремонтировать подземный переход у ЦПКиО имени Маяковского. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.Во время ремонта в переходе под улицей Ткачей установят новую подсветку. Сообщается, что работы выполнит за свой счет компания «Россети Урал». Это будет подарок городу к 300-летию.Ожидается, что к юбилею переход будет отремонтирован.Парк Маяковского станет одной из основных площадок для празднования 300-летия города. Там пройдет значительное число мероприятий.