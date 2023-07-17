В Свердловской области опять продлили штормовое предупреждение

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в очередной раз продлили штормовое предупреждение. МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, в Свердловской области 19 июля ожидаются грозы, ливни, град и сильный ветер со скоростью до 17 м/сек.Во время непогоды МЧС рекомендует отказаться от отдыха на природе, не нарушать требования пожарной безопасности, держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи и деревьев. Владельцам частных домов следует подготовить ливневые канализации.Также рекомендуется в квартирах и домах закрыть окна и двери, во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить электробытовые приборы.Водителям советуют не пытаться преодолеть подтопленные участки, лучше переждать ливень.В случае чрезвычайной ситуации необходимо сообщить о произошедшем по номеру 101 или 102.