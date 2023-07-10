С начала сезона более 21 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировали 21 316 пострадавших от клещей. Среди них 3916 детей. Это в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,36 раза ниже среднего многолетнего уровня.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зафиксированы в 67 муниципальных образованиях области. На Екатеринбург приходится 6 109 пострадавших от клещей, среди которых 675 детей.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировали 125 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 362.