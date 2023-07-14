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За нарушение ПДД в Екатеринбурге задержали более 80 водителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 14 по 16 июля Екатеринбурге проводились массовые проверки водителей. За время проведения рейда более 80 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за пьяное вождения к ответственности привлечено три водителя, за нарушение правил тонировки – 21.
Также задержаны два автолюбителя, которые не имеют водительских прав. Еще 12 водителей управляли транспортным средством без документов.
Кроме того, два водителя привлечены к ответственности за проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за пьяное вождения к ответственности привлечено три водителя, за нарушение правил тонировки – 21.
Также задержаны два автолюбителя, которые не имеют водительских прав. Еще 12 водителей управляли транспортным средством без документов.
Кроме того, два водителя привлечены к ответственности за проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора.
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