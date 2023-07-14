За нарушение ПДД в Екатеринбурге задержали более 80 водителей

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

С 14 по 16 июля Екатеринбурге проводились массовые проверки водителей. За время проведения рейда более 80 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за пьяное вождения к ответственности привлечено три водителя, за нарушение правил тонировки – 21.Также задержаны два автолюбителя, которые не имеют водительских прав. Еще 12 водителей управляли транспортным средством без документов.Кроме того, два водителя привлечены к ответственности за проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора.