Возрастное ограничение 18+
В уральской столице проводится опрос по наполнению капсулы времени
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге проводится опрос о том, какие предметы и послания будут заложены в капсулу времени для потомков. Принять участие в голосовании можно до 6 августа.
Горожан просят ответить на несколько вопросов, касающихся наполнения капсулы: какой предмет положить, что должно быть написано в письме будущим поколениям уральцев.
Напомним, что церемония извлечения и закладки капсулы времени будет одной из составляющих программы 300-летия Екатеринбурга.
Горожан просят ответить на несколько вопросов, касающихся наполнения капсулы: какой предмет положить, что должно быть написано в письме будущим поколениям уральцев.
Напомним, что церемония извлечения и закладки капсулы времени будет одной из составляющих программы 300-летия Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Берёзовский из Волгограда выехала белочка
13 июля 2023
13 июля 2023