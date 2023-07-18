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В Екатеринбурге умер известный врач скорой помощи Дмитрий Дутляков
Фото: ГБУЗ СО «ССМП им. В.Ф.Капиноса» / vk.com
В Екатеринбурге после продолжительной болезни умер заведующий подстанцией №7 скорой помощи имени В.Ф. Капиноса – Дмитрий Дутляков. Об этом сообщили в медицинском учреждении.
Дмитрий Дутляков в 1983 году стал работать санитаром в клинике неотложной травматологии. С 1985 по 1987 год он служил в армии, а затем вернулся к медицине. Учился Дутляков в Свердловском мединституте с 1988 по 1994 год, окончил факультет «Лечебное дело». Во время учебы он работал в скорой помощи – сначала в должности фельдшера, а с 1994 года уже врачом скорой медицинской помощи на подстанции №7.
В 2006 году Дмитрию Дутлякову была присвоена высшая квалификационная категория. В 2012 году он стал заведующим подстанцией №7.
Дмитрий Дутляков в 1983 году стал работать санитаром в клинике неотложной травматологии. С 1985 по 1987 год он служил в армии, а затем вернулся к медицине. Учился Дутляков в Свердловском мединституте с 1988 по 1994 год, окончил факультет «Лечебное дело». Во время учебы он работал в скорой помощи – сначала в должности фельдшера, а с 1994 года уже врачом скорой медицинской помощи на подстанции №7.
В 2006 году Дмитрию Дутлякову была присвоена высшая квалификационная категория. В 2012 году он стал заведующим подстанцией №7.
«Мы скорбим вместе с семьей и коллегами Дмитрия Юрьевича и помним его как выдающегося врача, преданного своему делу и заботливого руководителя. Его вклад в развитие медицины и помощь людям всегда будут оставаться в нашей памяти»,
– говорят в медицинском учреждении.
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