Пернатый ребёнок погиб на дороге в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в Екатеринбурге произошла трагедия, такая крохотная, что её никто и не заметил. Даже виновник никогда не узнает, что стал причиной страданий для кого-то.Ранним утром на одной из городских дорог был сбит пернатый малыш — птенец трясогузки. Удивительно, что такая малявочка не погибла сразу, от удара промчавшегося и скрывшегося на горизонте автомобиля. Птенец трепыхался на асфальте, пытаясь подняться, но с вывернутой на 180 градусов лапкой сделать это было невозможно. А над ним тем временем летали переполошённые родители.Птенец жил ещё около 4-5 часов. Мизерная доза обезболивающего страдания его уменьшила настолько, что он даже начал чирикать, когда слышал жалостливые крики мамы с папой за окном квартиры, в которую его перенесли. Но от полученных травм крошки от таблетки избавить его не могли. Малыш успел перед смертью попить и даже напугаться кошке, которая подошла слишком близко к клетке, где он лежал. И это всё, что он успел сделать за свою короткую, в считанные дни, жизнь. Не успел даже толком научиться летать — ведь именно во время уроков порхания с ним случилась беда.На дорогах города ежедневно гибнет несчётное количество птиц. По большей части, это голуби, не сумевшие увернуться от колёс проезжающих по дворовым территориям машин. Но вороны, трясогузки и прочие пернатые тоже становятся жертвами этих никому не интересных и никем не регистрируемых ДТП. Смертность птичья на проезжих частях резко вырастает в периоды, когда птенцы покидают гнёзда и учатся летать. Они ещё не такие асы, чтобы ловко увиливать от стремительно надвигающихся металлических «зверей». И не столь ещё смышлёные, чтобы попросту не выбегать на такую ровненькую, прогретую солнцем, а потому привлекательную дорожку.Понятно, что полностью избежать крошечных трагедий, подобных той, что случилась в семействе трясогузок в минувшие выходные, невозможно. Но сократить их количество очень просто. Водителям достаточно лишний раз, без особой нужды, не набирать скорость на своих импортных и отечественных колымагах и не кататься «с ветерком» ради собственного удовольствия. За каждым делением на спидометре скрываются шансы выжить для крошечных, но чувствующих и переживающих существ.