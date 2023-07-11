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Добрыня, Района и Саяна появились в текущем году в Ревде
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Отдел записи актов гражданского состояния города Ревды обнародовал список необычных имён, которые давали родители новорожденным в текущем, 2023 году. Среди таких имён есть Добрыня, Района, Саяна, Гулбарг, Эрин и Аврора.
По данным ревдинского ЗАГСа, лидируют по популярности куда-более традиционные имена. Чаще всего жители города называют своих мальчиков Артёмами, Дмитриями и Михаилами. Анна, Виктория и Варвара — самые популярные имена для девочек в Ревде.
За первое полугодие 2023 года ревдинский ЗАГС зарегистрировал рождение 128 мальчиков и 132 девочек, — пишет издание «Ревда-Инфо». Сейчас в Ревде проживает более 60 тысяч человек. На 1 января 2022 года по численности населения город находился на 273 месте среди российских городов.
По данным ревдинского ЗАГСа, лидируют по популярности куда-более традиционные имена. Чаще всего жители города называют своих мальчиков Артёмами, Дмитриями и Михаилами. Анна, Виктория и Варвара — самые популярные имена для девочек в Ревде.
За первое полугодие 2023 года ревдинский ЗАГС зарегистрировал рождение 128 мальчиков и 132 девочек, — пишет издание «Ревда-Инфо». Сейчас в Ревде проживает более 60 тысяч человек. На 1 января 2022 года по численности населения город находился на 273 месте среди российских городов.
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