Добрыня, Района и Саяна появились в текущем году в Ревде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Отдел записи актов гражданского состояния города Ревды обнародовал список необычных имён, которые давали родители новорожденным в текущем, 2023 году. Среди таких имён есть Добрыня, Района, Саяна, Гулбарг, Эрин и Аврора.По данным ревдинского ЗАГСа, лидируют по популярности куда-более традиционные имена. Чаще всего жители города называют своих мальчиков Артёмами, Дмитриями и Михаилами. Анна, Виктория и Варвара — самые популярные имена для девочек в Ревде.За первое полугодие 2023 года ревдинский ЗАГС зарегистрировал рождение 128 мальчиков и 132 девочек, — пишет издание «Ревда-Инфо». Сейчас в Ревде проживает более 60 тысяч человек. На 1 января 2022 года по численности населения город находился на 273 месте среди российских городов.