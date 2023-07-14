Нехватка работников вынуждает закрывать почтовые отделения в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском начали закрываться почтовые отделения. Представители акционерного общества «Почта России» причиной этого назвали недокомплект штата.Точно известно о временной приостановке работы как минимум двух отделений. Почтовое отделение на улице Мичурина не работает больше месяца, а недавно закрылось и отделение в районе площади Горького, — пишет издание «KU66.RU». В «Почте России» назвали это временным явлением и предложили жителям города пользоваться другими отделениями, пока что функционирующими.В компании обещают, что работа закрытых отделений возобновится, как только вновь набранные работники пройдут необходимое обучение. Меж тем, жители Каменска-Уральского, обсуждая эту тему в соцсетях, раскрывают причину, по которой в почтовых отделениях вдруг стало некому работать. «Зарплату понизили почти два раза при тех же объёмах работы. Конечно, ушли даже самые стойкие работники», — поясняет один из них. Другие же перечисляют дополнительные проблемы: обветшавшие здания, в которых находятся отделения, сквозняки на рабочих местах, отсутствие отопления даже зимой.