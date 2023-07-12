В Екатеринбурге выпускникам гимназии выдали аттестаты с ошибками

– сообщает мама одного из выпускников.

«Грубая ошибка администрации гимназии привела к тому, что делает аттестаты непригодными для приемных комиссий вузов. Администрация изъяла аттестаты для исправления у учеников, которые обратились в школу, расписку о приеме не выдали. Мы беспокоимся, что из-за задержек или видимых изменений на бланке аттестата с серийным номером вузы могут не принять наши документы и время на поступление в вуз может быть упущено»,