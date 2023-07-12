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В Екатеринбурге выпускникам гимназии выдали аттестаты с ошибками
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Выпускникам гимназии №37 в Екатеринбурге выдали аттестаты с ошибками. Их пришлось переделывать.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на родителей выпускников, во всех аттестатах в дате выдачи документа не хватает слова «года». Документы пришлось срочно переделывать, так как такие аттестаты отказываются принимать в вузах.
Аттестаты о среднем общем образовании выдавали выпускникам еще 2 июля.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на родителей выпускников, во всех аттестатах в дате выдачи документа не хватает слова «года». Документы пришлось срочно переделывать, так как такие аттестаты отказываются принимать в вузах.
Аттестаты о среднем общем образовании выдавали выпускникам еще 2 июля.
«Грубая ошибка администрации гимназии привела к тому, что делает аттестаты непригодными для приемных комиссий вузов. Администрация изъяла аттестаты для исправления у учеников, которые обратились в школу, расписку о приеме не выдали. Мы беспокоимся, что из-за задержек или видимых изменений на бланке аттестата с серийным номером вузы могут не принять наши документы и время на поступление в вуз может быть упущено»,
– сообщает мама одного из выпускников.
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