Очередное штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 18 июля. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Свердловской области ожидаются сильные дожди.МЧС рекомендует уральцам отказаться от отдыха на природе, а также закрыть дома окна и двери. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию. Водителям советуют не ездить по затопленным участкам на автомобиле, лучше будет переждать ливень.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.