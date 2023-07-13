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Очередное штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 18 июля. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Свердловской области ожидаются сильные дожди.
МЧС рекомендует уральцам отказаться от отдыха на природе, а также закрыть дома окна и двери. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию. Водителям советуют не ездить по затопленным участкам на автомобиле, лучше будет переждать ливень.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Свердловской области ожидаются сильные дожди.
МЧС рекомендует уральцам отказаться от отдыха на природе, а также закрыть дома окна и двери. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию. Водителям советуют не ездить по затопленным участкам на автомобиле, лучше будет переждать ливень.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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