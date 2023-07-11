Комплексы фотовидеофиксации установят на пешеходных переходах в Екатеринбурге





– отметили в УГМК-Телеком. «Комплексы будут фиксировать нарушения ПДД, которые создают угрозу жизни и здоровью пешеходов, в том числе превышение скорости в зоне пешеходного перехода и несоблюдение правил остановки и парковки»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге нерегулируемые пешеходные переходы оснастят комплексами фотовидеофиксации. Оборудование начнутся устанавливать в августе.По данным УГИБДД по Свердловской области, с начала 2023 года на пешеходных переходах региона произошло 130 ДТП. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях пострадали 133 человека (на 12,7% больше, чем за первое полугодие 2022 года), двое погибли.В пресс-службе УГМК-Телеком (оператор дорожных камер) «Вечерним ведомостям» рассказали, что три комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД установят на нерегулируемых пешеходных переходах Екатеринбурга: два – на улице Викулова, 33 и еще один – на Щербакова, 47.В качестве дополнительной меры безопасности рассматривается возможность фиксации и других нарушений: разговор по телефону во время движения и управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности.