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Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили жителей Свердловской области о грозах и сильном ветре в начале грядущей недели.
В понедельник, 17 июля, в Свердловской области на севере переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге облачно с прояснениями, дожди и грозы. Ночью местами туман. Ночью +10…+15°C, днем +21…+26°C. Ветер 3-8 м/сек, днем местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью +13…+15°C, днем +22…+24°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 18 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах гроза. Ночью местами туман. Ночью +12…+17°C, при прояснении до +9°C. Днем +21…+26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, дождь. Ночью +15…+17°C, днем +23…+25°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 19 июля, в Свердловской области облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ночью +12…+17°C, днем +20…+25°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно, дождь, гроза. Ночью +15…+17°C, днем +23…+25°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 17 июля, в Свердловской области на севере переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге облачно с прояснениями, дожди и грозы. Ночью местами туман. Ночью +10…+15°C, днем +21…+26°C. Ветер 3-8 м/сек, днем местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью +13…+15°C, днем +22…+24°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 18 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах гроза. Ночью местами туман. Ночью +12…+17°C, при прояснении до +9°C. Днем +21…+26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, дождь. Ночью +15…+17°C, днем +23…+25°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 19 июля, в Свердловской области облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ночью +12…+17°C, днем +20…+25°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно, дождь, гроза. Ночью +15…+17°C, днем +23…+25°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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