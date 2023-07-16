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Екатеринбуржцы собрали рекордные 160 кубов мусора у реки Решетки
Скрин из видео: «Экодозор»
Волонтеры из Екатеринбурга собрали более 160 кубометров мусора во время субботника 15 июля у реки Решетки в железнодорожном районе города, что стало рекордом для летнего сезона.
Всего в уборке территории участвовало 50 добровольцев. Отмечается, что они также установили на въезде в лес предупреждающие таблички и камеры видеонаблюдения.
«Очистили от мусора лесные дорожки и будущую экотропу. Мусор сложили в семи точках, откуда его в ближайшие дни вывезет "Спецавтобаза" с помощью машины с погрузчиком "хапуга"»,
– рассказали активисты в телеграм-канале «Экодозор».
Всего в уборке территории участвовало 50 добровольцев. Отмечается, что они также установили на въезде в лес предупреждающие таблички и камеры видеонаблюдения.
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