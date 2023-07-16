Екатеринбуржцы собрали рекордные 160 кубов мусора у реки Решетки





рассказали активисты в телеграм-канале «Экодозор». «Очистили от мусора лесные дорожки и будущую экотропу. Мусор сложили в семи точках, откуда его в ближайшие дни вывезет "Спецавтобаза" с помощью машины с погрузчиком "хапуга"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волонтеры из Екатеринбурга собрали более 160 кубометров мусора во время субботника 15 июля у реки Решетки в железнодорожном районе города, что стало рекордом для летнего сезона.Всего в уборке территории участвовало 50 добровольцев. Отмечается, что они также установили на въезде в лес предупреждающие таблички и камеры видеонаблюдения.