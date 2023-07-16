В Екатеринбурге разыскивают подозреваемого в краже продуктов из «Пятерочки»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, как подмечают в полиции, «немаргинального вида», которого подозревают в краже продуктов из «Пятерочки» на улице Энтузиастов.На кадрах с камеры видеонаблюдения, обнародованных правоохранителями, видно, как мужчина ставит возле себя корзинку с продуктами, осматривается и начинает перекладывать продукты себе в рюкзак.Всех, кому может быть знаком этот мужчина, просят сообщать по номеру +7-(999)-368-01-58. Конфиденциальность гарантируется, обещают в пресс-группе УМВД.Кроме этого, подозреваемому предлагают по своей воле прийти в отдел полиции на улице Баумана, 11, объяснить свой поступок и возместить ущерб магазину.