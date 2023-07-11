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Смертность в 1,5 раза превышает рождаемость в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала года смертность в 1,5 раза превысила рождаемость. Число родившихся с января по май составило 15 869 человек. За это время умерло более 23 881 человека.
Такие сведения приводит Свердловскстат.
Однако, если сравнивать с данными за аналогичный период прошло года, можно сделать вывод, что смертность в регионе снизилась. В 2022 году смертность превосходила рождаемость в 1,6 раза. По сравнению с прошлым годом число умерших с января по май снизилось на 10,3% (в 2022 умерло 26 612). Число рожденных при этом тоже уменьшилось на 2,8% (в 2022 родилось 16 328).
В ситуации с браками положительного тоже немного. Если в прошлом году число браков превышало число разводов, то в этом году наоборот. Заключило брак в 2022 году – 8 845 пар, в 2023 – 8 604. Развелось в 2022 году – 8 517 пар, в 2023 – 8 728.
Такие сведения приводит Свердловскстат.
Однако, если сравнивать с данными за аналогичный период прошло года, можно сделать вывод, что смертность в регионе снизилась. В 2022 году смертность превосходила рождаемость в 1,6 раза. По сравнению с прошлым годом число умерших с января по май снизилось на 10,3% (в 2022 умерло 26 612). Число рожденных при этом тоже уменьшилось на 2,8% (в 2022 родилось 16 328).
В ситуации с браками положительного тоже немного. Если в прошлом году число браков превышало число разводов, то в этом году наоборот. Заключило брак в 2022 году – 8 845 пар, в 2023 – 8 604. Развелось в 2022 году – 8 517 пар, в 2023 – 8 728.
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