В Верхней Пышме День металлурга встретили спортивными состязаниями





– отметил директор по общим вопросам АО «Уралэлктромедь» почетный гражданин Верхней Пышмы Мирослав Медведев. «"Уралэлектромедь" – градообразующее предприятие Верхней Пышмы, поэтому День металлурга – не только наш профессиональный праздник, это событие для всех жителей города. Много лет в этот день мы проводили карнавальные шествия, но пришла пора менять формат праздника, и вот уже второй год у нас на стадионе проходит большой семейный спортивный праздник с интересными и зрелищными состязаниями. И никакая погода не помешала нам болеть за команды, а участникам соревнований проявить волю к победе!»,

Юлия Медведева, фото УГМК © Вечерние ведомости

В Медной столице Урала в преддверии Дня металлурга, который отмечают в третье в воскресенье июля, профессиональный праздник встречают спортивными состязаниями, народными гуляниями, концертом и праздничным фейерверком.Так, сегодня, 15 июля, в городском парке культуры и отдыха Верхней Пышмы целый день работала выставка спортивной техники для детей, в рамках которой были организованы спортивные игры, мастер-классы и ярмарка декоративно-прикладного творчества. А в завершении детям покажут концерт «Семьей единой город славен».Главным событием стали для жителей Медной столицы стали «Заводные старты», в которых принимали участие, как взрослые, так и дети. Каждая команда состояла из шести человек – двое мужчин, две женщины и два ребенка.Состязания прошли на городском стадионе «Металлург». В них приняли участие 30 команд, среди которых были представители цехов АО «Уралэлектромедь», ОАО «УГМК», администрации и Думы Верхней Пышмы, предприятий «Уральские локомотивы», «Водоканал», УЗХР, ЕЗ ОЦМ и предпринимателей Верхней Пышмы.Участники под крики болельщиков преодолели 12 этапов: большие гонки на батуте, банджи-баскетбол, командная скакалка, гигантская штанга, кричалка, перетягивание каната и другое.Лучшие шесть команд вышли в финал, где соревновались в эстафете. Все участники получили памятные медали, изготовленные из чистой меди, а победителям и призерам вручили памятные подарки и дипломы.Вечером в Верхней Пышме запланирован концерт с участием творческих коллективов города и артистов российской эстрады. Кульминацией праздника по традиции станет красочный фейерверк.