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В Верхней Пышме День металлурга встретили спортивными состязаниями

17.58 Суббота, 15 июля 2023
Фото: УГМК
В Медной столице Урала в преддверии Дня металлурга, который отмечают в третье в воскресенье июля, профессиональный праздник встречают спортивными состязаниями, народными гуляниями, концертом и праздничным фейерверком.

Так, сегодня, 15 июля, в городском парке культуры и отдыха Верхней Пышмы целый день работала выставка спортивной техники для детей, в рамках которой были организованы спортивные игры, мастер-классы и ярмарка декоративно-прикладного творчества. А в завершении детям покажут концерт «Семьей единой город славен».



Главным событием стали для жителей Медной столицы стали «Заводные старты», в которых принимали участие, как взрослые, так и дети. Каждая команда состояла из шести человек – двое мужчин, две женщины и два ребенка.



Состязания прошли на городском стадионе «Металлург». В них приняли участие 30 команд, среди которых были представители цехов АО «Уралэлектромедь», ОАО «УГМК», администрации и Думы Верхней Пышмы, предприятий «Уральские локомотивы», «Водоканал», УЗХР, ЕЗ ОЦМ и предпринимателей Верхней Пышмы.



Участники под крики болельщиков преодолели 12 этапов: большие гонки на батуте, банджи-баскетбол, командная скакалка, гигантская штанга, кричалка, перетягивание каната и другое.



Лучшие шесть команд вышли в финал, где соревновались в эстафете. Все участники получили памятные медали, изготовленные из чистой меди, а победителям и призерам вручили памятные подарки и дипломы.

«"Уралэлектромедь" – градообразующее предприятие Верхней Пышмы, поэтому День металлурга – не только наш профессиональный праздник, это событие для всех жителей города. Много лет в этот день мы проводили карнавальные шествия, но пришла пора менять формат праздника, и вот уже второй год у нас на стадионе проходит большой семейный спортивный праздник с интересными и зрелищными состязаниями. И никакая погода не помешала нам болеть за команды, а участникам соревнований проявить волю к победе!»,

– отметил директор по общим вопросам АО «Уралэлктромедь» почетный гражданин Верхней Пышмы Мирослав Медведев.




Вечером в Верхней Пышме запланирован концерт с участием творческих коллективов города и артистов российской эстрады. Кульминацией праздника по традиции станет красочный фейерверк.

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Юлия Медведева, фото УГМК © Вечерние ведомости


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17:23 В Первоуральске при столкновении с микроавтобусом пострадал водитель «Нивы»
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11:34 В Екатеринбурге бывшая жена обвинила дьякона в истязании сына
10:39 В Свердловской области горят более 4,5 тысячи гектаров леса
09:35 Работникам НТМК пообещали единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей
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20:02 Скотомогильнику села Курганова назначили хозяина
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18:51 Девочка-подросток пострадала в ДТП на одной из улиц Нижнего Тагила
18:23 Два дня пытались спасти врачи Ревды избитого мужчину
17:52 Свердловчан предупредили о дождливых выходных
17:25 Погорельцам Шайдурихи единоразово выплатят 10 тысяч рублей
16:55 В Екатеринбурге начался фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA
16:34 На Уральском электрохимическом комбинате подтвердили смерть рабочего
15:50 Госавтоинспекция предупредила екатеринбуржцев об опасностях на дороге из-за непогоды
15:25 Академический район Екатеринбурга ждут очередные перекрытия
14:53 Бывший сотрудник УЭХК сообщил о семи пострадавших после ЧП работниках
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