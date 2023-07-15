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Для не сдавших ОГЭ школьников в Екатеринбурге индивидуально разработали образовательный план

15.49 Суббота, 15 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургской школе №60 не справились с ОГЭ по математике сразу 22 девятиклассника, для каждого из которых разработали индивидуальный образовательный план. Такое заявление сделали в департаменте образования города.

Пересдачу назначили на 4 сентября, а школу взяли на особый контроль.

По словам мамы одного из мальчиков, не сдавших экзамен, в школе предложили провести четыре дополнительные консультации для подготовки к пересдаче, но после того, как историей заинтересовали в департаменте образования города, учителя решили заниматься с детьми каждый день с 24 июля по 1 сентября.

Родительница считает, что вина в плохих знаниях лежит не только на школьном учителе, но и на организации обучения в период пандемии, когда детям приходилось два года учиться дистанционно, пишет портал «Е1».

В департаменте образования Екатеринбурга помимо обеспечения подготовки по индивидуальному плану, пообещали следить за психологическим состоянием подростков. В том числе 21 августа будет организовано индивидуальное сопровождение «группы риска» и родителей школьным педагогом-психологом.

После того, как подготовка закончится, учителя математики из 60-й школы направят на курсы повышения квалификации, на которых за ним будет закреплен в качестве наставника руководитель районного методического объединения учителей математики.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:23 Два дня пытались спасти врачи Ревды избитого мужчину
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16:55 В Екатеринбурге начался фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA
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