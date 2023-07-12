Скотомогильнику села Курганова назначили хозяина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Огромный скотомогильник возле села Курганово Полевского городского округа пять лет находился бесхозным и начал создавать угрозу загрязнения окружающей среды. Понадобилось судебное разбирательство, чтобы найти ответственного по его содержанию.В Полевской городской суд по данному вопросу обратился прокурор городского округа. В своём иске он требовал возложить ответственность за бесхозный объект недвижимости на Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Суд с доводами прокурора согласился, в отличие от МУГИСО. Министерство апелляционной жалобой в областной суд пыталось отбиться от необходимости заниматься содержанием столь хлопотного и невыгодного «добра». В частности, в жалобе указывалось, что у земельного участка площадью 650 квадратных метров, на котором расположен скотомогильник, есть арендатор.Однако, судебная коллегия не нашла оснований для отмены ранее вынесенного решения. Вопросы организации мер по содержанию скотомогильников законом возлагаются на собственников указанного имущества, которыми могут являться Российская Федерация и субъект Российской Федерации, а возможности нахождения скотомогильников в собственности органов местного самоуправления Федеральный закон не предусматривает. Таким образом, Свердловский областной суд оставил без изменений решение Полевской городской суд. МУГИСО признано собственником кургановского скотомогильника и должно следить за его состоянием и эксплуатацией.Скотомогильник под Курганово возник в 1992 году. До 2007 года им пользовалась компания «Агоуниверсал». Позже он тоже числился за ней, хоть и находился в состоянии консервации. А бесхозным массовое захоронение сельскохозяйственных животных стало в 2018 году, когда «Агоуниверсал» было ликвидировано.