Возрастное ограничение 18+
Воскресенье в екатеринбургском парке Маяковского будет экологичным
Фото: Владислав Постников
Проблемам экологии решили посвятить воскресный день в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Эту важную тему для посетителей всех возрастов раскроют в увлекательных форматах мастер-классов, лекций и игр.
Мероприятия эковоскресенья сосредоточатся на площадке Саундпарка. Начнутся они в полдень. Программа эковоскресенья включает лекторий с рассказом о том, как сделать городскую жизнь экологичной, и мастер-класс по изготовлению экологичной бумаги. Участники мастер-класса узнают, какие инструменты нужны для изготовления бумаги, и сами смогут на месте переработать макулатуру, сделав из неё цветные листы бумаги.
Мероприятия эковоскресенья бесплатны. Рассчитаны они на самую широкую публику, начиная с детей семилетнего возраста.
Мероприятия эковоскресенья сосредоточатся на площадке Саундпарка. Начнутся они в полдень. Программа эковоскресенья включает лекторий с рассказом о том, как сделать городскую жизнь экологичной, и мастер-класс по изготовлению экологичной бумаги. Участники мастер-класса узнают, какие инструменты нужны для изготовления бумаги, и сами смогут на месте переработать макулатуру, сделав из неё цветные листы бумаги.
Мероприятия эковоскресенья бесплатны. Рассчитаны они на самую широкую публику, начиная с детей семилетнего возраста.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».