Воскресенье в екатеринбургском парке Маяковского будет экологичным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Проблемам экологии решили посвятить воскресный день в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Эту важную тему для посетителей всех возрастов раскроют в увлекательных форматах мастер-классов, лекций и игр.Мероприятия эковоскресенья сосредоточатся на площадке Саундпарка. Начнутся они в полдень. Программа эковоскресенья включает лекторий с рассказом о том, как сделать городскую жизнь экологичной, и мастер-класс по изготовлению экологичной бумаги. Участники мастер-класса узнают, какие инструменты нужны для изготовления бумаги, и сами смогут на месте переработать макулатуру, сделав из неё цветные листы бумаги.Мероприятия эковоскресенья бесплатны. Рассчитаны они на самую широкую публику, начиная с детей семилетнего возраста.