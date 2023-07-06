Возрастное ограничение 18+
Свердловчан предупредили о дождливых выходных
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге в выходные ожидается дождливая погода. Возможны ливни, грозы и даже град. Температура воздуха будет днем в районе 17…20°С.
В субботу, 15 июля, в регионе облачно с прояснениями, дожди, сильные ливни, грозы, крупный град. Ночью 10…15°С, днем 15…20°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь. Ночью 13…15°С, днем 15…17°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 16 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью 10…15°С, днем 19…24°С, на крайнем севере 22…27°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью слабый дождь, днем без существенных осадков. Ночью 13…15°С, днем 19…21°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 15 июля, в регионе облачно с прояснениями, дожди, сильные ливни, грозы, крупный град. Ночью 10…15°С, днем 15…20°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь. Ночью 13…15°С, днем 15…17°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 16 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью 10…15°С, днем 19…24°С, на крайнем севере 22…27°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью слабый дождь, днем без существенных осадков. Ночью 13…15°С, днем 19…21°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».