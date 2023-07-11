Госавтоинспекция предупредила екатеринбуржцев об опасностях на дороге из-за непогоды

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 14 и 15 июля ожидаются сильные дожди. В связи с этим Госавтоинспекция выпустила предупреждение для водителей.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что из-за непогоды происходят перебои электроснабжения и на некоторых перекрестках не работают некоторые светофоры. Водителей просят руководствоваться дорожными знаками при проезде таких перекрестков. Если на месте работают сотрудники ГИБДД, то следует руководствоваться сигналами регулировщика.Госавтоинспекция предупреждает водителей, что при непогоде нужно двигаться с пониженной скоростью, соблюдать боковой интервал и дистанцию, использовать фары и соблюдать требования дорожных знаков и светофоров. Водителям с небольшим стажем рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.