Академический район Екатеринбурга ждут очередные перекрытия

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга в июле и августе перекроют улицу Вильгельма де Геннина на нескольких участках. Это связано со строительством трамвайной линии.Так, движение транспорта будет закрыто:- с 24 по 26 июля по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от проспекта Академика Сахарова до улицы Павла Шаманова. Движение автомобилей направят по улицам Рябинина, Мехренцева и Чкалова;- с 27 по 31 июля по нечетной стороне улицы улицы Вильгельма де Геннина – от Павла Шаманова до Краснолесья. Движение транспорта направят по улицам Рябинина, Мехренцева и Чкалова;- с 1 по 6 августа по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от Краснолесья до Академика Вонсовского. Движение транспорта направят по дублерам улицы Вильгельма де Геннина.На данных участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели.