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Академический район Екатеринбурга ждут очередные перекрытия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга в июле и августе перекроют улицу Вильгельма де Геннина на нескольких участках. Это связано со строительством трамвайной линии.
Так, движение транспорта будет закрыто:
- с 24 по 26 июля по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от проспекта Академика Сахарова до улицы Павла Шаманова. Движение автомобилей направят по улицам Рябинина, Мехренцева и Чкалова;
- с 27 по 31 июля по нечетной стороне улицы улицы Вильгельма де Геннина – от Павла Шаманова до Краснолесья. Движение транспорта направят по улицам Рябинина, Мехренцева и Чкалова;
- с 1 по 6 августа по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от Краснолесья до Академика Вонсовского. Движение транспорта направят по дублерам улицы Вильгельма де Геннина.
На данных участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели.
Так, движение транспорта будет закрыто:
- с 24 по 26 июля по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от проспекта Академика Сахарова до улицы Павла Шаманова. Движение автомобилей направят по улицам Рябинина, Мехренцева и Чкалова;
- с 27 по 31 июля по нечетной стороне улицы улицы Вильгельма де Геннина – от Павла Шаманова до Краснолесья. Движение транспорта направят по улицам Рябинина, Мехренцева и Чкалова;
- с 1 по 6 августа по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от Краснолесья до Академика Вонсовского. Движение транспорта направят по дублерам улицы Вильгельма де Геннина.
На данных участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели.
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