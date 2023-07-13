В Свердловской области снова продлили штормовое предупреждение

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлевают штормовое предупреждение до 15 июля. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.Как сообщают синоптики, 14 и 15 июля в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и крупный град, а также усиление ветра до 17 м/с.МЧС рекомендует уральцам отказаться от отдыха на природе, а также закрыть дома окна и двери. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.