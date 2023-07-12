В креативном кластере Домна в Екатеринбурге пройдет летняя ярмарка

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в креативном кластере Домна состоится ярмарка продукции самозанятых «Мой бизнес. Краски. Лето». Мероприятие пройдет 15 и 16 июля.В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что на протяжении двух дней в кластере будут выступать известные на Урале и за его пределами музыканты. Одним из таких является Евгений Свалов – электронный музыкант, диджей и руководитель проекта «Русская кибернетика». Музыкант известен еще с 2006 года. Ежегодно он входит в сотню лучших DJ и электронных музыкантов России по версиям различных рейтингов.Также на ярмарке выступят уральские диджеи, которые встали за пульт еще в 90-х: Дмитрий Язовский (DJ Sonik-D) и Константин Третьяков (Sbcproject).Помимо диджеев в музыкальной двухдневной программе присутствует группа OLIVIA, исполняющая музыку в стилях поп и альтернатива. Это необычный дуэт из поющего барабанщика и гитариста, который появился еще на студенческих вечеринках.За художественную составляющую ярмарки будут отвечать как сами участники торговли, так и Анна Матяж, мастер быстрых портретов и руководитель студии Матяж Арт Хаус.Всего для ярмарки отобрали 30 самозанятых, участие для которых является бесплатным. Мероприятие организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.