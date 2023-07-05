На Эльмаше в Екатеринбурге в выходные изменят схему движения трамваев и автобуса

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение трамваев по улице Старых Большевиков – на участке от остановки «Энтузиастов» до конечной «Фрезеровщиков» – в обоих направлениях с 00:00 15 июля до 05:00 17 июля 2023 года.Перекрытие связано с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке Старых Большевиков – Войкова. Из-за этого изменится схема движения трамваев №2 и №5, а также автобуса № 68.На период проведения ремонтных работ трамваи будут курсировать по маршрутам:- трамвай №2 от станции ВИЗ – Татищева – проспект Ленина – Луначарского – проспект Космонавтов – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – до станции Эльмаш;- трамвай №25 от станции Керамическая – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Космонавтов – Фронтовых бригад – Старых Большевиков – до станции Эльмаш.Также будет изменена схема движения автобусного маршрута № 68. Он будет курсировать от конечной остановки «Таганская»: Фрезеровщиков – Шефская – Красных Командиров – Старых Большевиков – далее по маршруту.