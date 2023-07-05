Загадочную конструкцию из дерева обнаружили на раскопках в центре Екатеринбурга

Фото: Евгения Кобеева / It’s My City

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Останки некоего старинного сооружения нашли археологи на улице Малышева в Екатеринбурге. Предположительно остатки строения относятся к середине 18-го века, — сообщает издание «It’s My City».Археологические раскопки на улице Малышева проводятся перед строительством там нового ресторана. Поскольку это исторический центр города, территории необходимо было проверить на наличие артефактов, обнаружение которых не заставило себя ждать. В земле археологи обнаружили куски старинной керамики, дореволюционные монеты, пузырьки из-под лекарств.Главной находкой стала некая деревянная конструкция. Частью чего она была и для чего предназначалась ещё предстоит выяснить специалистам. Среди вариантов — колодезный сруб, погреб или ледник. А вообще на этом участке старого Екатеринбурга некогда располагался госпиталь Екатеринбургского железоделательного завода, построенный в первой половине 18-го века.