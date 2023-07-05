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Загадочную конструкцию из дерева обнаружили на раскопках в центре Екатеринбурга

19.58 Среда, 12 июля 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Останки некоего старинного сооружения нашли археологи на улице Малышева в Екатеринбурге. Предположительно остатки строения относятся к середине 18-го века, — сообщает издание «It’s My City».

Археологические раскопки на улице Малышева проводятся перед строительством там нового ресторана. Поскольку это исторический центр города, территории необходимо было проверить на наличие артефактов, обнаружение которых не заставило себя ждать. В земле археологи обнаружили куски старинной керамики, дореволюционные монеты, пузырьки из-под лекарств.


Фото: Евгения Кобеева / It’s My City

Главной находкой стала некая деревянная конструкция. Частью чего она была и для чего предназначалась ещё предстоит выяснить специалистам. Среди вариантов — колодезный сруб, погреб или ледник. А вообще на этом участке старого Екатеринбурга некогда располагался госпиталь Екатеринбургского железоделательного завода, построенный в первой половине 18-го века.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:58 Загадочную конструкцию из дерева обнаружили на раскопках в центре Екатеринбурга
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16:28 В Свердловской области четырехлетняя девочка получила травмы при падении из кузова мотоблока
15:50 В Екатеринбурге планируют развивать промышленный туризм
15:21 В Талицком районе 14-летний водитель мотоблока попал в ДТП
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