За пьяную езду тавдинец на пару лет «уедет» в колонию-поселение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тавдинский районный суд вынес решение по делу местного жителя, который был пойман за вождением автомобилем в нетрезвом состоянии. Поскольку ранее он уже был судим, то и приговор получился суровым.В этом году «пьяного водителя» уже судили за схожее нарушение. И 5 мая он получил наказание, не предполагавшее лишение свободы. За повторный проступок его приговорили к 1 году лишения свободы и к лишению водительских прав на 4 года. А поскольку прошлая судимость не была погашена, то на основании части 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по двум приговорам мужчина в итоге проведёт ближайшие два года в колонии-поселении, а за руль не сможет сесть на протяжении 6 лет.Приговор в законную силу не вступил. У подсудимого и его адвоката есть 15 суток на обжалование приговора.