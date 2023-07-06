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Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
На смену 40-градусной жаре в Свердловскую область и Екатеринбург придет похолодание. Также ожидаются дожди, грозы и град.
В четверг, 13 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный ливень, гроза, град. Ночью 13…18°С, днем 22…27°С, на севере до 19°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек, при грозе шквалистое усиление 25-27 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, в первой половине ночи небольшой дождь, гроза, во второй половине ночи и днем преимущественно без осадков. Ночью 16…18°С, днем 24…26°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 14 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 11…16°С, днем на севере 15…20°С, на юге 22…27°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 14…16°С, днем 25…27°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 15 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью на севере 7…12°С, на юге 10…15°С. Днем на севере 18…23°С, на юге 15…20°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью 13…15°С, днем 17…19°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 13 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный ливень, гроза, град. Ночью 13…18°С, днем 22…27°С, на севере до 19°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек, при грозе шквалистое усиление 25-27 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, в первой половине ночи небольшой дождь, гроза, во второй половине ночи и днем преимущественно без осадков. Ночью 16…18°С, днем 24…26°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 14 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 11…16°С, днем на севере 15…20°С, на юге 22…27°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 14…16°С, днем 25…27°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 15 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью на севере 7…12°С, на юге 10…15°С. Днем на севере 18…23°С, на юге 15…20°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью 13…15°С, днем 17…19°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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