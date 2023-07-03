В Екатеринбурге суд запретил продавать сигареты возле школы на Вторчермете

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд запретил продажу табачных изделий в магазине «Продукты», расположенном возле школы на Вторчермете. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.Ранее в Южный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора поступила жалоба на продажу сигарет около образовательного учреждения. Специалисты выехали с обследованием на место и выяснили, что магазин, в котором продают сигареты, находится всего в 28 метрах от школы №106. При этом продажа табачных изделий возможна на расстоянии не менее 100 метров от образовательного учреждения.Специалисты надзорного ведомства на основании выявленного нарушения обратились в Чкаловский районный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю. Суд признал деятельность ИП по продаже табачной продукции незаконной и запретил продажу сигарет в данном магазине.