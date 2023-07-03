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В Екатеринбурге суд запретил продавать сигареты возле школы на Вторчермете
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд запретил продажу табачных изделий в магазине «Продукты», расположенном возле школы на Вторчермете. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ранее в Южный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора поступила жалоба на продажу сигарет около образовательного учреждения. Специалисты выехали с обследованием на место и выяснили, что магазин, в котором продают сигареты, находится всего в 28 метрах от школы №106. При этом продажа табачных изделий возможна на расстоянии не менее 100 метров от образовательного учреждения.
Специалисты надзорного ведомства на основании выявленного нарушения обратились в Чкаловский районный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю. Суд признал деятельность ИП по продаже табачной продукции незаконной и запретил продажу сигарет в данном магазине.
Ранее в Южный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора поступила жалоба на продажу сигарет около образовательного учреждения. Специалисты выехали с обследованием на место и выяснили, что магазин, в котором продают сигареты, находится всего в 28 метрах от школы №106. При этом продажа табачных изделий возможна на расстоянии не менее 100 метров от образовательного учреждения.
Специалисты надзорного ведомства на основании выявленного нарушения обратились в Чкаловский районный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю. Суд признал деятельность ИП по продаже табачной продукции незаконной и запретил продажу сигарет в данном магазине.
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