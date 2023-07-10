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Екатеринбургу подарили уникальный троллейбус
Скриншот видео / телеграм-канал Алексея Орлова
Сегодня, 12 июля, на выставке «Иннопром» группа «Синара» передала Екатеринбургу новейший троллейбус собственного производства «СИНАРА-6254». Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
Троллейбус «СИНАРА-6254» был запущен в производство в марте этого года. Сообщается, что он не имеет аналогов в России. Дальность автономного пробега троллейбуса – 80 километров.
Напомним, что в этом году на маршруты выходят 50 новых троллейбусов c удлиненным автономным ходом. 10 троллейбусов уже вышли на маршруты, поставка остальных еще ожидается.
Троллейбус «СИНАРА-6254» был запущен в производство в марте этого года. Сообщается, что он не имеет аналогов в России. Дальность автономного пробега троллейбуса – 80 километров.
«Замечательный подарок горожанам к 300-летию Екатеринбурга!»
– высказался Орлов.
Напомним, что в этом году на маршруты выходят 50 новых троллейбусов c удлиненным автономным ходом. 10 троллейбусов уже вышли на маршруты, поставка остальных еще ожидается.
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