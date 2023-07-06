Возрастное ограничение 18+
Свердловские фитосанитары составили список вредителей, выявленных в рамках исполнения госзадания
Фитосанитары Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» сообщили о результатах работы по исполнению госзадания в сфере карантина растений в первые полгода 2023 года.
Всего по заданию Россельхознадзора сотрудники ведомства изучили 231 образец, провели 109 фитогельминтологических, 73 гербологических и 49 энтомологических экспертиз.
В итоге фитосанитары обнаружили три вида карантинных вредителей. В семи случаях выявлена золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis), в четырех случаях – калифорнийская щитовка (Diaspidiotus perniciosus), в двух случаях – малый черный еловый усач (Monochamus sutor).
По каждому факту обнаружения вредителя областное Управление Россельхознадзора приняло оперативные меры с целью предотвращения фитосанитарного заражения.
Всего по заданию Россельхознадзора сотрудники ведомства изучили 231 образец, провели 109 фитогельминтологических, 73 гербологических и 49 энтомологических экспертиз.
В итоге фитосанитары обнаружили три вида карантинных вредителей. В семи случаях выявлена золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis), в четырех случаях – калифорнийская щитовка (Diaspidiotus perniciosus), в двух случаях – малый черный еловый усач (Monochamus sutor).
По каждому факту обнаружения вредителя областное Управление Россельхознадзора приняло оперативные меры с целью предотвращения фитосанитарного заражения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге опекун, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера, пытается выйти из СИЗО
10 июля 2023
10 июля 2023