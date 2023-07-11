Искусственный интеллект планируют использовать для охраны природы в Свердловской области





– заявил Денис Мамонтов. «Цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта сегодня могут решать множество задач в сфере природопользования, помогая достижению важнейшей цели по улучшению качества жизни свердловчан»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Сегодня, 12 июля, на международной промышленной выставке «Иннопром» Сбербанк и министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подписали соглашение о применении технологий искусственного интеллекта в природоохранной деятельности.Документ подписали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.В департаменте информполитики региона рассказали, что через современные цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта можно будет мониторить несанкционированные свалки мусора и незаконную вырубку леса. Также возможно прогнозирование и предупреждение лесных пожарах и других неблагоприятных факторов для окружающей среды.