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Искусственный интеллект планируют использовать для охраны природы в Свердловской области
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Сегодня, 12 июля, на международной промышленной выставке «Иннопром» Сбербанк и министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подписали соглашение о применении технологий искусственного интеллекта в природоохранной деятельности.
Документ подписали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
В департаменте информполитики региона рассказали, что через современные цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта можно будет мониторить несанкционированные свалки мусора и незаконную вырубку леса. Также возможно прогнозирование и предупреждение лесных пожарах и других неблагоприятных факторов для окружающей среды.
Документ подписали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
В департаменте информполитики региона рассказали, что через современные цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта можно будет мониторить несанкционированные свалки мусора и незаконную вырубку леса. Также возможно прогнозирование и предупреждение лесных пожарах и других неблагоприятных факторов для окружающей среды.
«Цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта сегодня могут решать множество задач в сфере природопользования, помогая достижению важнейшей цели по улучшению качества жизни свердловчан»,
– заявил Денис Мамонтов.
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