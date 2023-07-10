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Сотрудники екатеринбургской благотворительной организации жалуются на невыплату зарплат
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Бывшие сотрудники АНО «Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнерства», который относится к благотворительному фонду Алексея Новожилова, написали жалобы в прокуратуру и Следственный комитет из-за задержки зарплат.
Как сообщает ЕАН, сотрудникам не выплачивают зарплату уже полгода. По словам работников, набралось 120 пострадавших.
Наталья Чермянинова, работавшая специалистом по социальной работе, рассказала изданию, что за февраль-март ей не выплатили 44 тысячи рублей по договору. Другая бывшая сотрудница Екатерина Мудрова сообщила, что устроилась в центр арт-терапевтом в октябре прошлого года. По ее словам, сначала зарплату ей выплачивали вовремя, а тем, кто работает дольше, задерживали. К декабрю начались проблемы. Не получавшие зарплату 3-4 месяца работники пожали бунт. Тогда к новому году деньги все-таки стали выдавать. По данным издания, последнюю зарплату выплатили в январе, а больше якобы ее не выплачивали.
В марте этого года сотрудников вынудили подписать договор с неизвестным им ООО «Глобус» из-за ликвидации фонда. По словам работников, юридически эта организация не являлась поставщиком социальных услуг.
Алексей Новожилов сообщил изданию, что у ООО «Глобус» действительно есть большая сумма задолженности, возникшая после перехода части сотрудников из ликвидированного фонда. По словам Новожилова, было оговорено условие, что зарплату будут выплачивать, когда в организацию привлекут деньги.
Новожилов утверждает, что в «Глобус» должны были поступить деньги из министерства социальной политики. Он отмечает, что с июня зарплату начали выплачивать из собственных средств и денег от благотворителей. Так, зарплату получили 22 человека.
В Минсоцполитики Свердловской области пояснили, что на Новожилова ранее было зарегистрировано АНО «Уральский центр гражданских инициатив и социального партнерства», являвшееся поставщиком соцуслуг. 20 февраля АНО ликвидировано арбитражным судом. Задолженности у министерства перед центром нет.
Как уточнили в Минсоцполитики, на ООО «Глобус» Алексей Новожилов не мог получать деньги, так как не сдавал отчетность.
Как сообщает ЕАН, сотрудникам не выплачивают зарплату уже полгода. По словам работников, набралось 120 пострадавших.
Наталья Чермянинова, работавшая специалистом по социальной работе, рассказала изданию, что за февраль-март ей не выплатили 44 тысячи рублей по договору. Другая бывшая сотрудница Екатерина Мудрова сообщила, что устроилась в центр арт-терапевтом в октябре прошлого года. По ее словам, сначала зарплату ей выплачивали вовремя, а тем, кто работает дольше, задерживали. К декабрю начались проблемы. Не получавшие зарплату 3-4 месяца работники пожали бунт. Тогда к новому году деньги все-таки стали выдавать. По данным издания, последнюю зарплату выплатили в январе, а больше якобы ее не выплачивали.
В марте этого года сотрудников вынудили подписать договор с неизвестным им ООО «Глобус» из-за ликвидации фонда. По словам работников, юридически эта организация не являлась поставщиком социальных услуг.
Алексей Новожилов сообщил изданию, что у ООО «Глобус» действительно есть большая сумма задолженности, возникшая после перехода части сотрудников из ликвидированного фонда. По словам Новожилова, было оговорено условие, что зарплату будут выплачивать, когда в организацию привлекут деньги.
Новожилов утверждает, что в «Глобус» должны были поступить деньги из министерства социальной политики. Он отмечает, что с июня зарплату начали выплачивать из собственных средств и денег от благотворителей. Так, зарплату получили 22 человека.
В Минсоцполитики Свердловской области пояснили, что на Новожилова ранее было зарегистрировано АНО «Уральский центр гражданских инициатив и социального партнерства», являвшееся поставщиком соцуслуг. 20 февраля АНО ликвидировано арбитражным судом. Задолженности у министерства перед центром нет.
«16 мая 2023 Новожилов подал документы на включение в реестр двух поставщиков – ООО «Глобус» и ООО «Сапфир». Оба включены в реестр 5 июня. ООО «Сапфир представил документы на проверку 11 июля 2023 года, приказ о выплате будет сформирован до 28 июля. Вторая организация документы на компенсацию не предоставляла ни разу»,
– рассказали изданию в министерстве.
Как уточнили в Минсоцполитики, на ООО «Глобус» Алексей Новожилов не мог получать деньги, так как не сдавал отчетность.
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