Сотрудники екатеринбургской благотворительной организации жалуются на невыплату зарплат

– рассказали изданию в министерстве.

«16 мая 2023 Новожилов подал документы на включение в реестр двух поставщиков – ООО «Глобус» и ООО «Сапфир». Оба включены в реестр 5 июня. ООО «Сапфир представил документы на проверку 11 июля 2023 года, приказ о выплате будет сформирован до 28 июля. Вторая организация документы на компенсацию не предоставляла ни разу»,