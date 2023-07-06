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Свердловчан предупредили о ливнях, грозе, сильном ветре и граде
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 12 и 13 июля объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, в среду и четверг в регионе ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 27 м/сек.
В период непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Из-за сильного ветра может осложниться пожароопасная обстановка. При грозе следует дома закрыть все окна и двери. Если непогода застала на улице, то стоит держаться как можно дальше от мостов, линий электропередач, деревьев, зданий и легких построек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, в среду и четверг в регионе ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 27 м/сек.
В период непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Из-за сильного ветра может осложниться пожароопасная обстановка. При грозе следует дома закрыть все окна и двери. Если непогода застала на улице, то стоит держаться как можно дальше от мостов, линий электропередач, деревьев, зданий и легких построек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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