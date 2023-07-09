В Свердловской области в середине недели похолодает на 12 градусов

Анна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 13 июля температура воздуха понизится на 10-12 °С. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.В понедельник, 10 июля, температура воздуха в области повысилась до 38,3°С. До этого рекорд тепла этих суток принадлежал 2020 году (35,5°С). Так же жарко в области будет сегодня, 11 июля.Атмосферный фронт, несущий дожди, ливни и грозы при ветре 25-27 м/с, доберется до восточных окраин Свердловской области в ночь на 13 июля. Западную половину Свердловской области непогода настигнет раньше: во второй половине 12 июля. Температура воздуха понизится на 10-12°С.В период с 13 по 18 июля возобновление зноя не ожидается. Преобладающая температура ночью 9...14°С, днем 18...24°С. Будет облачно, ожидаются регулярные кратковременные дожди.