Путешествующего на крыше электрички студента поймали в Нижнем Тагиле

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле к административной ответственности привлекли студента из Екатеринбурга, который путешествовал на крыше «Ласточки». Электричка ехала по маршруту «Аэропорт Кольцово – Качканар».Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил поступило сообщение от машиниста электрички. Он заявил, что на крыше первого вагона лежит человек.Молодого человека сняли с электрички транспортные полицейские. Для дальнейшего разбирательства его доставили в дежурную часть линейного отдела. Любителем экстремальных поездок оказался 26-летний студент одного из крупнейших вузов Екатеринбурга, приехавший в столицу Урала из Татарстана.Как признался студент, в 3.30 на станции «Первомайская» он взобрался на крышу «Ласточки», лег и поехал вместе с поездом. В таком положении молодой человек проехал около 140 километров. Нарушитель считает, что он мог бы и дальше путешествовать на крыше состава вплоть до конечной станции, если бы не внимательность машиниста. Парень добавил, что так называемым «зацепингом» он занимается уже пять лет. На это занятие студента побуждает желание сэкономить деньги и получить острые ощущения.Экстремала привлекли к административной ответственности по статье 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». Ему назначили штраф в 2000 рублей.