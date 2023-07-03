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В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Онежскую
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Онежской. Ограничения будут действовать с августа по октябрь.
Строители будут проводить работы по благоустройству в зоне возведения объекта капитального строительства поэтапно на участках:
- напротив дома № 9 на улице Онежской – с 1 по 23 августа;
- от дома № 9 на улице Онежской до переулка Столярного – с 24 августа по 16 сентября;
- от переулка Столярного до въезда во двор дома № 2а на улице Онежской – с 17 сентября по 6 октября;
- от въезда во двор дома № 2а на улице Онежской до улицы Шатурской – с 7 по 26 октября .
На данных участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели.
Строители будут проводить работы по благоустройству в зоне возведения объекта капитального строительства поэтапно на участках:
- напротив дома № 9 на улице Онежской – с 1 по 23 августа;
- от дома № 9 на улице Онежской до переулка Столярного – с 24 августа по 16 сентября;
- от переулка Столярного до въезда во двор дома № 2а на улице Онежской – с 17 сентября по 6 октября;
- от въезда во двор дома № 2а на улице Онежской до улицы Шатурской – с 7 по 26 октября .
На данных участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели.
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